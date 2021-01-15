شكرا لقرائتكم خبر عن الآن بالرابط.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستطيع الأن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021 من موقع الشركة المصرية للاتصالات وذلك عن استهلاك شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020، ووأعلنت الشركة عن مواعيد فترة السماح الممنوحة لسداد الفاتورة بدون دفع غرامة، وكذكل مواعيد تحويل الخط التليفون إلى العمل بنظام الاستقبال وكذلك موعد رفع الخط مؤقتًا من الخدمة بالإضافة إلى فرض غرامة تأخير علي المتأخرين عن السداد.

جدول المواعيد الممنوحة من الشركة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة التليفون الأرضي كما يلي:

بدء إصدار فاتورة التليفون الأرضي 15 يناير 2021.

شهر سماح للسداد ينتهي في 14 فبراير 2021.

تحويل الخط إلي نظام الاستقبال اعتبارًا من 15 فبراير 2021.

تنتهى فترة السماح باستقبال المكالمات في 14 مارس 2021.

رفع الخط مؤقتًا من الخدمة يوم 15 مارس 2021 وفرض غرامة تأخير على غير المسددين.

وننصح قبل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الرابط الموجود بالاطلاع عن طرق السداد المتاحة من الشركة المصرية للاتصالات لتجنب الزحام بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون عن طريق الضغط هــنــــــــــا .

وتستطيع أيضًا الاتصال برقم دليل التليفونات 140 من التليفون الأرضي بهدف معرفة فاتورة التليفون الأرضي .

وتوجد طرق متعددة لسداد فاتورة التليفون الأرضي بالإضافة إلى السنترالات التابعة للشركة:

السداد الالكتروني عبر موقع الشركة.. اضغط هــنــــــــــا .

خدمة فوري.

ماكينات ATM للبنك الأهلي وبنك CIB .

خدمة فوادفون كاش .