شكرا لقرائتكم خبر عن في المنيا.. تدريب ائتلاف شباب الصعيد على التعامل مع جائحة كورونا وتقديم الإسعافات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم ائتلاف شباب الصعيد بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ومكتب الخدمات الانسانيه بالمنيا I. D. A. M بالكنيسة الكاثولوكيه بالمنيا، تدريب المجموعة الأولى من شباب الائتلاف بمحافظة المنيا كدفعه أولى بمراكز دير مواس وابوقرقاص ومركز وبندر المنيا على كيفية التعامل في جائحة كورونا

وشمل التدريب، كيفية التعامل مع المصاب، وتقديم الإسعافات الأولية له وكيفية عمل تطهير وتعقيم وكيفية تركيب وتوصيل الأوكسجين وكيفية قياس نسبة السكر والضغط شارك في التدريب عدد 20 شاب وفتاه وقد قام بإلقاء المحاضرة. الدكتور أسامه نبيل أخصائي العناية المركزة والحالات الحرجة بمستشفى المنيا العام

وقد حضر التدريب منسق المحافظة محمود نصر والمنسقين المساعدين الدكتور عبير كامل والدكتور عبدالمجيد وإبراهيم عبدالحميد منسق لجنه الشباب ومنتصر فوزي المنسق المساعد للجنة الشباب .

كما حضر في نهاية اللقاء الدكتور محمد حمدي المنسق العام المساعد لائتلاف شباب الصعيد وحث الشباب على التدريب الجيد وذلك تمهيدا لعمل غرفة عمليات جائحة كورونا ومحاولة ألمساعده على قدر المستطاع في تلك الجائحة ومساعدة أهلنا ومجتمعنا في القرى والبندر وذلك من أهم أهداف الائتلاف انه عمل خدمي تنموي تطوعي وحضر التدريب العديد من اللجان مثل لجنة الشباب والمرأة وذوى الاعاقه وغيرهم وتم تنفيذ الدورة بقاعة اليوبيل بمقر جمعية I. D. A. M للخدمات الانسانيه وستعقد تدريبات أخرى لمجموعات أخرى من الشباب.