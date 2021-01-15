شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا تنخفض أسعار الدواجن والبيض.. خبير تصدير يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مينا ماهر خبير تصدير الدواجن إن التصدير كان متوقفا لفترة منذ سنوات بسبب إنفلونزا الطيور وهو ما أدى لتراكم البيض في السوق المحلي وتم الطلب بتغيير العلف لنباتي وهو ما تم بالإضافة إلى تحصين الدواجن.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، السالمونيلا لا تواجد لها في مصر كما تم العمل على حرية الطائر وعدم تقييده وهنا متابعة من الطب البيطري على كافة الاشتراطات.

وتابع أن الالتزام بالاشتراطات أدى لانتعاش التصدير مرة أخرى مشيرا إلى أن المزارع لا تعمل بكافة طاقتها بسبب عدم حاجة السوق .

وأوضح أن سبب عدم انخفاض الأسعار التاجر الوسيط الذي يحصل على الدجاج بسعر قليل ويتم التخزين لفترة من أجل زيادة السعر مؤكدا أن الفارق بين سعر طبق البيض في المزرعة وبين السوق 7 جنيهات وهذا الفارق يصل للتاجر الوسيط.