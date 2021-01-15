شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: لدينا اكتفاء ذاتي من البيض ونصدر الكتاكيت بعد توقف 14 عاما (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام عبدالرازق، عضو لجنة الدعم الفني بوزارة الزراعة، إن إنتاج بيض المائدة وصل لأكثر من 13 مليار بيضة سنويا وهو ما يحقق اكتفاء ذاتي ويفيض للتصدير الخارجي.

وأضاف عبدالرازق خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، بدأنا في تصدير الكتاكيت بعد 14 عام من التوقف ويتم تصدير بيض مائدة للدول العربية.

وتابع بالنسبة للحوم البيضاء أو لحوم الدجاج وصلنا ل 1.3 مليار كتكوت على مدار السنة والمستهدف أكثر من ذلك ونحن على أعتاب الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء.