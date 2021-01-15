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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لمتابعة مسار العمل بمدرسة الضبعة النووية.

وتابع سلامة الإجراءات العملية الخاصة بمشروع رأس المال في ورشة اللحام لتصنيع بوابات ونوافذ حديدية لمعامل وورش المدرسة بإشراف معلمي قسم الميكانيكا مشيدا بالجهد المبذول.

وخلال جولته بالمدرسة النووية التقي وكيل الوزارة مع مندوب مؤسسة مصر الخير وممثل هيئة الأبنية التعليمية المكلفين من الجهات المعنية بعمل معاينة لملعب المدرسة تمهيدا لتجهيز ملعب بالنجيل الصناعي مطابق للمواصفات الفنية والرياضية للمحافظة على سلامة الطلاب .

وأشاد سلامة بتفعيل منظومة بث محاضرات الطلاب عبرالانترنت والتي يتم من خلالها رفع المناهج على الصفحة الرسمية للمدرسة (facebook) مشيداً في ذات السياق بدور إدارة المدرسة في انشاء مجموعات whats-app تجمع بين الطلبة ومعلميهم وتفعيل قناة تعليمية خاصة بالمدرسة على موقع يوتيوب (YouTupe) لتحقيق التواصل المباشر والهادف مع الطلاب .

وناقش وكيل الوزارة مع مسئولة مكتبة المدرسة النووية اهم الأنشطة والمسابقات الثقافية التي يشارك فيها الطلاب موجها بتذليل كافة العقبات التي تواجه سير العمل.

وكيل تعليم مطروح يزور مدرسة الضبعه النووية

وكيل تعليم مطروح يزور مدرسة الضبعه النووية

وكيل تعليم مطروح يزور مدرسة الضبعه النووية