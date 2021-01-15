شكرا لقرائتكم خبر عن ريان تتفقد جهود عدد من المبادرات الشبابية لمكافحه كورونا بمركز بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، الخميس، بمتابعة عدد من المبادرات الشبابية بالمحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، لتشجيعهم وتحفيزهم على الإستمرار في مكافحة إنتشار الفيروس، في إطار المشاركة المجتمعية كعامل أساسي للتنميه الإجتماعية والصحية.

بدأت الجولة بزيارة شباب عزبة البرنس بمدينة بنها القائمين على المبادرة الشبابية لمجابهة فيروس كورونا، جاء ذلك بحضور حماده وهدان نائب رئيس مدينة بنها، حيث قال جمال صبيح منسق عام المبادرة، إن شباب المبادرة لم يتوان في تقديم كل جهد لدعم جهود الدولة في مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن المبادرة تضم كل من (جمال البنا، محمد حسن، حازم أبوالعلا، أحمد شوقى، شحتة إبراهيم، حسام حسن، حسن هاشم).

وأضاف منسق الحمله أن أنشطة المبادرة تشمل تطهير الشوارع وتوفير كمامات وتجهيز أنابيب أكسجين وتوفير مواد كحولي وعلاج للمصابين.

ثم توجهت نائب المحافظ لزيارة لجنه شباب مكافحه كورونا بقريه دجوى التابعه للوحدة المحليه بطحله، حيث تفقدت عينات من الدعم المقدم للمصابين بالجهود الذاتيه، بحضور عيد عزت رئيس الوحده المحليه بطحله، وبعض كبار القرية وشباب اللجنة.

وأشار منسق الحمله إلى انه تم تقسيم لجنه شباب مكافحه كورونا إلى أكثر من فريق، حيث يوجد فرق طبية ودعم وتواصل وتمريض واعلامى ومتابعه للحالات ورش وتعقيم، مشيرا إلى توفير أنابيب أكسجين ومواد كحوليه وعلاج وبدل تعقيم وأجهزة قياس أكسجين، ويتم تقديم الدعم لكل الحالات المصابه، فضلا عن الإتفاق مع عدد من الصيدليات ومعامل الاشعه لتخفيض الأسعار بحيث تكون رمزيه.

وعلى هامش الزيارة قام منسق اللجنه بعرض بعض شكاوى الاهالى على نائب المحافظ خاصه بالمياة واستغلال المساحات الفارغه وتنظيم السوق الاسبوعى للقريه، وعلى الفور قامت ريان بتكليف رئيس الوحده المحليه بضرورة تنظيم السوق الأسبوعي للقريه، والتأكيد على وجود مسافات للتباعد وارتداء الكمامه وتنظيف السوق وتعقيمه فور انتهاءه، مع التأكيد على متابعه شكاوى الأهالى وفحصها وصولا للحل القانونى السليم.

كما قامت «ريان»، بتلبيه دعوة الأهالى بتفقد محطة تحليه المياه المقامه بالجهود الذاتيه، حيث أبدت إعجابها بالجهود المبذولة من الأهالى لخدمه القرية.



اختتمت «ريـان» زيارتها بتوجيه الشكر والتقدير لكل الشباب المشارك وقامت بتحفيزهم على الاستمرار في تقديم مزيد من الأعمال التطوعية التي تعود على وطننا الحبيب بكل خير باعتبار كلنا ننعم من أرض الكنانة «مصر المحروسه» .