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وائل الإبراشي: في الطريق للتعافي التام من فيروس كورونا

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تحسن كبير في الحالة الصحية للإعلامي، مشيرة إلى أنه في طريقه للتعافي التام من فيروس كورونا.

وقالت في بيان نشرته، مساء اليوم الخميس: «الحمد لله تعالي.. تحسن كبير في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وإن شاء الله في طريقه للتعافي التام».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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