شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الإبراشي: في الطريق للتعافي التام من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تحسن كبير في الحالة الصحية للإعلامي، مشيرة إلى أنه في طريقه للتعافي التام من فيروس كورونا.

وقالت في بيان نشرته، مساء اليوم الخميس: «الحمد لله تعالي.. تحسن كبير في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وإن شاء الله في طريقه للتعافي التام».