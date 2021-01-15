شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: مشروعات تطوير منطقة السوق تشمل إنشاء نوافير وبوابات وأعمدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء الخميس، على هامش جولتة مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، في اسوان، إن مشروعات التطوير بمنطقة السوق تضم إنشاء نوافير مائية وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات إنتظار للسيارات، بجانب الإنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية لميدان المحطة أو السوق السياحى، بجانب تغطيه السوق السياحى القديم ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق بطول 2400 متر، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، علاوة على تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضاً تجديد ورفع كفاءة عدد 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء عدد 2 بوابة جديدة، فضلاً عن تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكي، وكذا إنشاء عدد 2 كافية داخل مسار السوق السياحي، فضلاً عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي والحريق.

ويبلغ عدد البازارات السياحية بمحافظة أسوان 219 بازارا، ويبلغ عدد الفنادق الثابتة بأسوان 19 فندقا بها 2502 غرفة، حصل منها 11 فندقا على شهادة السلامة الصحية المعتمدة بها 1238 غرفة.

ويبلغ عدد الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان، والتي لديها ترخيص سياحي، 260 فندق، حصل منها 69 فندق على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، منها 25 فندق يعملون بالفعل ويستقبلون زائرين.

كما يبلغ عدد المطاعم السياحية التي لديها ترخيص سياحي بمحافظة أسوان 13 مطعم، حصل منها 3 مطاعم على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.