شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 28 قضية تموين في حملات على الأسواق بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان، حملاتها اليومية لضبط الأسواق، حيث تمكنت الحملة، من ضبط 28 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات -بحسب بيان، الخميس، عن ضبط قضية سلع منتهية الصلاحية و4 قضايا مخالفات لمخابز بلدية، و2 قضية لاستخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض الذي خصصت له، 3 قضايا بيع بأعلى من السعر الرسمي، و10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحابها.