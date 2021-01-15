شكرا لقرائتكم خبر عن «حجرات الكنز الشمالية بمعبد أبوسمبل الكبير».. كتاب لمركز تسجيل الآثار المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مركز تسجيل الآثار المصرية بوزارة السياحة والآثار كتاب جديد باللغة الفرنسية بعنوان: «حجرات الكنز الشمالية بمعبد أبوسمبل الكبير».

وأوضح الدكتور هشام الليثى، رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية، أن الكتاب يبدأ بمقدمه تتناول ما أصدره المركز عن هذا المعبدمن قبل، ثم ما يتضمنه الإصدار الحالى عن حجرات الكنز الشمالية بالمعبد، والذي يحوى الوصف الأثرى وترجمة النصوص الهيروغليفية، حيث يوضح الكتاب التخطيط المعماري للمعبدمع إشارة إلى مكان حجرات الكنز الشمالية، ثم الوصف الأثرى للنقوش والمناظر، ثم مجموعة الصور الفوتوغرافية الخاصة بتلك النقوش والمناظر، يلى ذلك لوحات الرسومات الخطية (الفاكسميلى)، وخرائط معمارية، وصور أبيض وأسود، ولوح فاكسميلى للنقوش والمناظر، بالإضافة إلى قائمة للقرابين والطقوس، وأسماء المعبودات، واللوحات، والرسومات الخطية.

وقد قام الدكتور وزير السياحة والآثار بكتابة مقدمة الكتاب.

جدير بالذكر ان المركز كان قد أصدر مجموعة من الكتب عن هذا المعبدمنها: معركة قادش (1971)- التخطيط المعماري للمعبد(1984)- حجرات الكنز الجنوبية (1975)- مقصورة المعبود «رع حورآختى» (1958 و1989)- واجهة المعبد(1997) – معبدأبوسمبل الصغير (1968) – كتاب تذكارى عن المعبديضم صور فوتوغرافية (1968).

وقد أصدر المركز مؤخرا سلسلة من الإصدارات العلمية تضمنت (مقابر وادى الملكات – مقبرة خع إم حات رقم 57 – معبدجرف حسين – مقبرة نفرتارى رقم 66).

ويُذكر أن معبدأبوسمبل الكبير يقع بمنطقة النوبة، على الضفة الغربية لبحيرة ناصر، وهو أحد المواقع الأثرية المُدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمى، وهو أحد المعابد التي تم نقلها من مكانها الأصلى إلى مكان مرتفع عن سطح بحيرة ناصر وقت بناء السد العالى.

وقد قام الملك رمسيس الثانى من الأسرة التاسعة عشرة بتشييد هذا المعبد، حيث تم اكتشافه بواسطة عالم الآثار «جيوفانى بيلزونى»، عام 1817م.