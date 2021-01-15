شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يطلق مبادرة «شتّي في مصر» في أول أيامها من أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه مساء اليوم الخميس الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار إلى محافظة أسوان لإطلاق مبادرة «شتي في مصر» في أول أيامها، غدا الجمعة، من أسوان أقصي المدن جنوبا في صعيد مصر .

وقام وزير السياحة والآثار، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لمشروعات التطوير والتجميل الجارية بمنطقة السوق السياحي وميدان المحطة وبلازا درة النيل.

وقد حرص الدكتور خالد العناني على أن يبدأ أولي جولاته بالمدينة بزيارة السوق السياحي، حيث التقى بعدد من أصحاب البازارات، واستمع إلى مشاكلهم والتحديات التي تواجههم.

كما حدثهم الوزير عن مبادرة «شتي في مصر»، والتي أطلقتها الوزارة ووزارة الطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشات الفندقية، وأهميتها في تنشيط حركة السياحة الداخلية، لافتا إلى أن الهدف من هذه المبادرة في المقام الأول هو دعمهم وتقديم العون لهم، وذلك في اطار دعم الحكومة المصرية للقطاع السياحي ومساندة العاملين بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وضعف الحركة السياحية إلى البلاد.