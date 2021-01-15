شكرا لقرائتكم خبر عن صحة السويس تعقد اجتماعا تنسيقيا بشأن مبادرة الرئيس لمتابعة مرضى العزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس الاجتماع التنسيقي الأول للغرفة المركزية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ‏لمتابعة حالات العزل المنزلي.

حيث اجتمعت اللجنة اليوم لوضع الخطوط العريضة لتنظيم العمل في تلك المبادرة التي ‏يقوم بتنفيذها قطاع الطب الوقائي بالمدرية برئاسة الدكتور آسر البناء مدير عام الطب الوقائي بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجى برئاسة الدكتور سامح شكرى وقطاع نظم المعلومات برئاسه المهندسه نبويه سعد الدين حيث يتم تصميم استمارة للعزل المنزلي يتم توزيعها ‏على جميع المستشفيات والعيادات الخارجية والوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة لتسجيل حالات الكورونا البسيطة والمتوسطة والتي يتم عزلها منزلياً ومتابعتها تلفونياً أو من خلال الزيارات المنزليه أو تحويلها إلى الطب العلاجي إذا استدعى الامر وفقا لتطور الحالة أو أحتياجها للدخول إلى المستشفى .

كما شارك في اعمال اللجنه كل من الدكتور رضا فكري وكيل المديرية ودكتورة مارى صبحى مدير اداره المستشفيات ودكتورة هبه الله فاروق مدير إدارة الرعاية الأساسية ودكتور اسلام سيد مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديريه.