شكرا لقرائتكم خبر عن أوهموا ضحاياهم ببيع «موبايلات» رخيصة.. ضبط عصابة النصب بالـ«واتساب» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت النيابة العامة التحقيق مع 3 متهمين بالنصب على المواطنين فى البحيرة تحت مسمي التجارة الالكترونية عبر استخدام أحد تطبيقات الانترنت وادعاء بيع أجهزة كومبيوتر وأجهزة محمول ثم التواصل مع ضحاياهم عن طريق تطبيق « واتس آب »، وتبين ارتكابهم عدد 18 واقعة نصب استخدموا خلالها عدد 11 شريحة محمول.

تمكنت مديرية أمن البحيرة بالتعاون مع قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 3 متهمين بالنصب على المواطنين في محافظة البحيرة عبر شبكة الانترنت باستخدام تطبيق «واتس آب»، وقيامهم بارتكاب 18 واقعة نصب من خلال استخدام 11 شريحة محمول في ارتكاب جرائم النصب.

وكانت بلاغات وصلت إلى ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقيام عدد من الأشخاص بالنصب عليهم بدعوي بيع أجهزة كومبيوتر وأجهزة المحمول عبر الانترنت وبعد تحويل الأموال لهم لا يتم ارسال الأجهزة المتفق عليها.

وتوصلت تحريات إلى قيام 3 متهمين يقيمون في محافظة البحيرة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصصوا في النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق القيام بعمل إعلان ببيع أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بأسعار مخفضة باستخدام أحد تطبيقات الانترنت وقيامهم بالتواصل مع المجني عليهم عن طريق الهواتف المحمولة وكذلك تطبيق «واتس آب»، وطلب دفع الثمن مقدمًا عبر تحويل المبالغ المالية عبر تلك خطوط الانترنت ثم عدم توريد الأجهزة المتفق عليها.

اعترف المتهمون بالنصب عبر الانترنت وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وكشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهمين لعدد 18 واقعة نصب، وذلك بعد ضبطهم وضبط 4 هواتف محمولة وعدد 11 شريحة محمول مستخدمة فى النصب ومبالغ مالية في المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى.