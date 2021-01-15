شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة لـ«أصحاب البازارات»: تخفيض رسوم الترخيص بنسبة 50% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الخميس لـ«أصحاب البازارات» على هامش اطلاق مبادرة«شتي في مصر» عن طبيعة مواعبدالغلق للبازارات، حيث أوضح أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء، يتم غلق البازارات يومياً الساعة الثانية عشر صباحاً عدا يومي الخميس والجمعة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وتحدث أصحاب البازارات مع الوزير عن رسوم تراخيص البازارات السياحية، حيث أشار الوزير إلى أنه تم تخفيض ٥٠% على رسوم تراخيص البازارات السياحية، مؤكدا لهم أهمية أن يكونوا مرخصين سياحياً.

وخلال اللقاء أعرب العاملين بالبازارات عن ترحيبهم بزيارة السيد الوزير، وسعادتهم باستماعه لمشكلاتهم ووعده لهم بالعمل على حلها.

وأوضح الدكتور خالد العناني أن حضوره اليوم إلى مدينة أسوان قبيل تفعيل المبادرة غدا يأتي لتشجيع السياحة الداخلية والثقافية ودعم العاملين بالقطاع، معرباً عن سعادته ببدء عودة السياحة الثقافية.