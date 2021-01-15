شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الشيخ: صفوت الشريف كان وراء إطلاق «نايل سات» وإقامة مدينة الإنتاج الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الإعلامي أسامة الشيخ، صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، قائلًا: «كان أحد بناة القوى الناعمة في مصر، وأحد صناع الإعلام في مصر».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن أهم المسلسلات الدرامية أنتجت في ظل ولاية صفوت الشريف لوزارة الإعلام.

وتابع: «صفوت الشريف هو اللي عمل هيبة ماسبيرو»، موضحًا أنه على الرغم من أنه لم يعمل مع صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، إلا أنه يعلم قيمته، وأن وزير الإعلام الأسبق كان السبب وراء إطلاق القمر الصناعي «نايل سات» وإقامة مدينة الإنتاج الإعلامي فضلًا عن تدشين منظومة الفضائيات المتخصصة.