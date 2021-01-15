زعيم الأغلبية يشيد بالتكامل في انتخابات اللجان النوعية: وجوه شابة وقيادات مخضرمة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعرب زعيم الأغلبية النيابية أشرف رشاد، عن اعتزازه بالمشهد الديمقراطي الراقي الذي غلف انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، مؤكدًا على أن حالة من التعاون والتكامل بين مختلف الأطياف الحزبية، أسفرت عن تشكيل مثالي لهيئات مكاتب اللجان.

وتابع في تصريحات له، الخميس:"أرى أن المناخ الذي أحاط بانتخابات اللجان النوعية بالبرلمان، يعد نموذجا على الديمقراطية البناءة، التي تستهدف إنجاز أكبر قدر من المهام لصالح العمل العام، وتعزيز العمل النيابي والبرلماني في حزمة من التخصصات النوعية الخدمية والاقتصادية و الشؤون العربية والخارجية".

وأكد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الأغلبية النيابية في مجلس ٢٠٢١، أن مساعي مخلصة بذلها النواب من أجل الانتهاء من كافة الاستحقاقات المتعلقة بإجراءات العضوية وانتخاب الرئيس والوكيلين وتشكيل هيئات مكاتب اللجان، وسط ظروف صحية نواجه فيها فيروس كورونا بإجراءات احترازية مشددة.

وأشار زعيم الأغلبية النيابية إلى أن هناك روح جديدة تسري في اللجان النوعية التي تستهدف مراعاة كافة احتياجات شؤون الدولة في الداخل والخارج، حيث تزينت اللجان بوجوه شبابية واعدة، وتمثيل مشرف لنسبة السيدات، مع وجود كوادر برلمانية مخضرمة تواصل تأدية رسالتها الوطنية منذ المجلس النيابي ا

وأكد زعيم الأغلبية، أن هناك حالة إصرار بين عموم النواب على إنجاز أكبر قدر من المهام، والتي بدأت بحلف اليمين، ثم انتخاب رئيسا للمجلس، والوكيلين، والانتهاء من استحقاق تشكيل اللجان النوعية واختيار هيئات مكاتبها، وأؤكد على أنه سيكون لدينا تشكيلة وباقة متكاملة من الأعضاء الذين يمثلون أطيافا و تيارات حزبية مختلفة، وسيكون منتظر من هيئات مكاتب اللجان عدد هائل من الأدوار الهامة المرتقبة.