شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي سبب إغلاق ميدان السقالة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز عمليات محافطة البحر الأحمر، اليوم الخميس، عن إغلاق ميدان السقالة وأول شارع الشيرتون بمدينة الغردقة غدا الجمعة لإصلاح خط المياه الرئيسي.

وأكد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، أنه سيتم الإغلاق من الساعة التاسعة صباحًا حتى نهاية أعمال الإصلاح وتم التنسيق مع مسؤولي المرور لاتخاذ الاجراءات اللازمة ويتفرع من ميدان السقالة شارع الشيرتون وميدان اكوافن والهضبة.