شكرا لقرائتكم خبر عن وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر يزور مستشفى رمد بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع بني سويف،، برئاسة الدكتور رمضان محمد محمود حسان رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس الفرع، مستشفى الرمد بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة «نماذج مشرفة» التي أطلقتها المنظمة، وذلك في إطار استكمال خطة الدولة لتيسير كافة الخدمات الجماهيرية لجميع المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

يأتي ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بحضور الشيخ عصام حسني عبدالحليم، الوكيل الشرعي بالإدارة المركزية بمنطقة بني سويف الأزهرية والأمين العام للفرع، وهالة سيد عبدالمقصود منسق ومسؤول علاقات عامه بالمنظمة ومشرف المبادرة، والشيخ محمد رمضان عضو المنظمة.

وأعرب الدكتور رمضان حسان رئيس المنظمة العالمية لخريحي الأزهر، في بيان، الخميس، عن سعادته بوجود خدمات حيوية لأبناء بني سويف ومن أهمها المشاركه بالمبادرة الرئاسيه للقضاء على قوائم الانتظار .وأشاد وفد المنظمة بما تقدمه مستشفى الرمد لأبناء المحافظة، حيث تقوم بعمل نظارات للاطفال من سن اربعة اشهر.كما يوجد بالمستشفي الجهاز الوحيد في شمال الصعيد من خلال مشاركة المجتمع المدني والذي يعد من أهم الاجهزه التي يحتاج إليها أبناء بني سويف.

من جانبها أوضحت الدكتورة هدي رجب احمد عبدالتواب مدير المستشفي، بأن من حسن الطالع أن دراستها وتخصصها هو علاج أمراض القرنية وجراحات القرنية.

كما بينت الدكتورة هدي أن إجراء عمليات زرع القرنية من خلال قرارات نفقة الدولة لاول مره بالمستشفى في شمال الصعيد.ولفتت مدير مستشفى الرمد أنه تم افتتاح عيادات تخصصية منها عيادة الشبكية لمرضى السكر،عيادة المياه الزرقاء ،عياداة القرنية ،عيادة الإعاقة البصرية.واشاد وفد المنظمه بما هو متبع مع المرضى حيث توفير كافة المستلزمات الوقائية للمواطنين وذلك في إطار الالتزام بالإجراءات التي تقرها الدولة لحماية المواطنين من احتمالية عدوى فيروس كورونا.