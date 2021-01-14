شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري يعزي أسرة صفوف الشريف على الهواء: صاحب البصمات الرائعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

برسالة مؤثرة، نعى الإعلامي مصطفى بكري، وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، الذي وافته المنية الأربعاء، عن عمر 87 عامًا، بعد صراع مع سرطان الدم.

وقال مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على «صدى البلد»: «كان للراحل بصمات واضحة في الإعلام المصري لسنوات طويلة، ومنها إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي وإطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات، ومنظومة القنوات المتخصصة والإقليمية».

وتابع أن صفوت الشريف خلال فترة توليه منصب وزير الإعلام أنتج التليفزيون المصري العديد من الروائع، وكان رجل دولة وجسرا للتواصل بين النظام والمعارضة.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.. مقدمًا خالص العزاء لأسرته ومحبيه.