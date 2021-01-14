شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار مفتى الجمهورية: تجديد التفكير تأكيد على حيوية نصوص الدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إنه ليس ضد تنقيح كتب التراث، لذلك التنقيح يأتي في إطار الفهم الجماعي للحديث الشريف، مؤكدا أن كتب التراث ليست مقدسة ولكن نحترمها.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، نحن لم ننبه طلاب العلم إلى المشاكل الكائنة بكتب التراث، لافتاً إلى أن التفكير ينتج فكر، والفكر من الممكن أن يتحول لخطاب ديني سواء معوج أو صحيح.

ونوه بأن الهوية المصرية تهضم الأحكام الشرعية وتستوعبها، مشيراً إلى أننا بحاجة لتجديد التفكير، وهذا التجديد سيتبعه تجديد الخطاب الديني، مؤكدا أن علماء الدين لا يستطيعون فعل شيئا لوحدهما، ولابد أن يساهم في ذلك الدور التعليمي والدور الإعلامي.

وأوضح أن المؤسسة الدينية لها الكلمة الأخيرة ولكن بالاشتراك مع العلم، أي في الحكم في المسألة من الناحية الشرعية، لافتاً إلى أن العلوم ثابتة ولا تتعارض مع الدين، معقبا: «نحن في كل وقت بحاجه لتجديد التفكير، وهو تأكيد على حيوية نصوص الدين».