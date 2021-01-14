شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى عز الدين تستعد لبرنامج «كمين» على إحدى الفضائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد الإعلامية سلمي عز الدين لدخول أحدث برامجها على إحدي الفصائيات ويحمل البرنامج اسم «كمين سلمي عز الدين» وهو عبارة برنامج رياضي ساخر عن اللقطات الكوميدية التي تحدث داخل الدوري المصري وتقارير عن واي الجمهور في الكرة المصرية.

وكان لسلمي تجربة كإعلامية منذ عدة سنوات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وقدمت برنامج يحمل اسم «تسلل لا إرادي» ولاقي نجاحا كبيرا في وقتها وحقق العديد من المشاهدات.