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سلمى عز الدين تستعد لبرنامج «كمين» على إحدى الفضائيات

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد الإعلامية سلمي عز الدين لدخول أحدث برامجها على إحدي الفصائيات ويحمل البرنامج اسم «كمين سلمي عز الدين» وهو عبارة برنامج رياضي ساخر عن اللقطات الكوميدية التي تحدث داخل وتقارير عن واي الجمهور في الكرة المصرية.

وكان لسلمي تجربة كإعلامية منذ عدة سنوات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وقدمت برنامج يحمل اسم «تسلل لا إرادي» ولاقي نجاحا كبيرا في وقتها وحقق العديد من المشاهدات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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