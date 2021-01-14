شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يستقبل رئيس «كهرباء البحيرة» لحل أزمة الانقطاعات والصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المهندس حمدى عكاشة، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة.

ويأتى ذلك في اطار مناقشة عدد من مشروعات الكهرباء ومتابعة حل عدد من مشاكل الكهرباء بمطروح من أعمال الصيانة وسرعة الاستجابة لإصلاح الأعطال سواء منخفض أو متوسط من أجل تحسين خدمة الكهرباء بمطروح.