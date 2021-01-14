شكرا لقرائتكم خبر عن 13 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اليوم الخميس ، إن 13 حالة جديدة تعافت من فيروس كورونا المستجد بالمحافظة.

وأضاف شوكة في بيان، أنه تم تسجيل عدد 13 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، بجانب تسجيل حالتين ايجابيتن بالفيروس، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد حالات الإصابة بلغ 262 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1355 حالة، وبلغ عدد الوفيات 76 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأشار شوكة، إلى حجز 15 حالة للعلاج بالمستشفيات، و95 حالة تحت العزل المنزلى.