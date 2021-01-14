شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من مصر للطيران للمسافرين إلى بريطانيا وأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهابت مصر للطيران بعملائها المسافرين إلى دولة المملكة المتحدة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 18 يناير 2021 ضرورة إحضار شهادة تفيد باجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت الوصول حتى يسمح لهم الصعود على الطائرة. ويُعفى من ذلك القرار الأطفال دون سن الحادية عشر عام.

كما توجه مصر للطيران عناية عملائها المسافرين إلى المملكة المتحدة إلى ضرورة ملأ نموذج (Passenger Locator Form) والذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط:

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk.

ومن ناحية أخرى، تهيب مصر للطيران بعملائها المسافرين إلى دولة الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من يوم 26 يناير 2021 ضرورة إحضار شهادة تفيد باجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت الوصول حتى يسمح لهم الصعود على الطائرة. ويُعفى من ذلك القرار الأطفال دون سن العامان (2).

وتهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الاحترازية مثل ارتداء قناع الوجه طوال التواجد في المطارات وعلى متن الطائرة وغيرها من الضوابط الصحية حفاظا على سلامتهم في جميع الأوقات.

ولمزيد من المعلومات، برجاء زيارة egyptair.com أو الاتصال بمركز الاتصالات 1717 داخل مصر.

يأتي ذلك في ضوء تحديثات السفر الواردة من عدد من الدول التي تسير إليها مصر للطيران رحلاتها.