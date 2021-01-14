شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد الشبان بعد تجديده ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح مديرية أوقاف القليوبية غدًا الجمعة مسجد الشبان ببنها بعد تجديده ويلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد نصار، بوزارة الأوقاف مدير المكتب الفني بقطاع المديريات بوزارة الأوقاف.

وتتناول خطبة الجمعة «فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي»، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت الأوقاف، في بيان صحفي، أنها ستواصل جهودها في اختيار وانتقاء الأئمة المتميزين لتوظيف طاقاتهم على الوجه الأمثل.

افتتاح مسجد الشبان ببنها

افتتاح مسجد الشبان ببنها

افتتاح مسجد الشبان ببنها