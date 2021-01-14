شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 17 مواطنًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات بمركز البياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، حملة مكبرة بنطاق المدينة، الخميس، وتغريم 17 مواطنا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات للحماية من فيروس كورونا.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في اطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.

وتوجهت الحملة إلى شارع مصطفى كامل وموقف البياضية، وتم التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومراعاة النظافة العامة بالمكان.

وتمكنت الحملة من ضبط 17 فردًا بدون كمامات وطلب المواطنين التصالح الفورى حيال المخالفة وتم دفع قيمه الغرامة، بجانب تحرير ٣ محاضر إشغال، و١٩ مضبوطات متنوعة .

وشدد رئيس مدينة البياضية على المحال التجارية والمواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين في ظل هذه الظروف.