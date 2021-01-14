شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 17 مواطنًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات بمركز البياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، حملة مكبرة بنطاق المدينة، الخميس، وتغريم 17 مواطنا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات للحماية من فيروس كورونا.
وبحسب بيان، يأتي ذلك في اطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.
وتوجهت الحملة إلى شارع مصطفى كامل وموقف البياضية، وتم التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومراعاة النظافة العامة بالمكان.
وتمكنت الحملة من ضبط 17 فردًا بدون كمامات وطلب المواطنين التصالح الفورى حيال المخالفة وتم دفع قيمه الغرامة، بجانب تحرير ٣ محاضر إشغال، و١٩ مضبوطات متنوعة .
وشدد رئيس مدينة البياضية على المحال التجارية والمواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين في ظل هذه الظروف.
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