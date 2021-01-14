شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 55 حالة إصابة جديدة بكورونا.. بنها الأعلى وقها صفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت القليوبية الخميس، 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجّل مركز بنها أعلى معدل للإصابة بـ17 حالة جاء بعده في الترتيب مركز طوخ، والذي سجل 13 حالة، فيما سجّلت مدينة قها صفر إصابة ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 11959 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 874 حالة إصابة، والعبور 185 حالة، والقناطر الخيرية 745 حالة، وبنها 3731 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1214 حالات، وغرب شبرا الخيمة 1299 حالة، وشبين القناطر 829 حالة، وطوخ 1513 حالة، وقليوب 798 حالة، ومدينة قها 72 حالة، وكفر شكر 700 حالة إصابة.