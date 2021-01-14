عضو بـ"الشيوخ" يقدم تحليلا لحجب دونالد ترامب إعلاميا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قدم المحلل السياسي، رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، تحليلًا للحجب الإعلامي الذي تعرض له الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب".

وقال جلال في تصريحات له، الخميس:"رغم كل أخطاء ترامب فإن التاريخ الإعلامي سيتوقف كثيرًا أمام ما قامت به الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي، لأنه يؤسس لمرحلة جديدة من الاعتداء الانتقائي الشرس على حرية الرأي والتعبير، من مجموعة من رجال الأعمال".

وقال جلال:"دخلنا بالفعل عصر الميدياقراطية، الذي تتحكم فيه وسائل الإعلام بالعملية الديمقراطية"، متابعا:" "تعرض ترامب لحالة غير مسبوقة من حالات تكميم حرية التعبير، وقامت مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"سنابشات" بوقف وحظر حساباته، وحين توجه متابعوه إلى منصة "بارليه"، قامت شركات "آبل" و"جوجل" و"أمازون" بحذف التطبيق نفسه من أسواقها".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ:" لم نرى أي إجراءات مماثلة مع حسابات التنظيمات الإرهابية التي دمرت وأحرقت وأحدثت خرابا بالمنطقة، متابعا:"إذا أرادت الحضارة الغربية أن تُصحح مسارها، لابد من عودة ترامب إلى تلك المنصات مرة أخرى بموجب أحكام قضائية، تؤكد أن القضاء وحده هو صاحب الحق الأصيل في تقييد حرية الأفراد وليس الشركات الخاصة، أو إغلاق حساب الإرهابيين وممولين في منطقتنا"