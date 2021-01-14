حريق مخبز امتد إلى "تنك" سولار.. الحماية المدنية تنقذ البدرشين من كارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الخميس، حريقا اندلع في مخبز بلدي بمركز البدرشين دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في مخبز بمنطقة مكتب الصحة القديم.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان، رئيس قطاع الجنوب.

وتبين نشوب الحريق في طاولات خشبية داخل مخبز ملك صلاح نصر 45 سنة، والواقع بشارع جوهر القائد المتفرع من شارع آثار سقارة.

وامتدت النيران إلى "تنك" سولار إلا أن رجال الدفاع المدني أنقذوا المنطقة من كارثة بحرفية تامة وذلك باستخدام "تنك رغاوي".

وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات وجاري تنفذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.