"المصنفات" تصادر 31 ألف مطبوع بدون تفويض في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

صادرت مباحث المصنفات 31 ألف مطبوع (كتب وملازم تعليمية ودارسية وروايات) بدون تفويض داخل مطبعة بالجيزة.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقيام مسئولى مطبعة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة بطبع العديد من الروايات لمختلف دور النشر وطباعة العديد من الملازم الدراسية الخاصة بالمدارس وبعض المدرسين بدون تعاقدات أو تفويضات أو أوامر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة، حيث تم ضبط 30950 كتابا وملزمة تعليمية ودارسية وروايات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.