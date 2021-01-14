شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستقبل وزيرة الثقافة لإطلاق «ابدأ حلمك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتأتي زيارة الوزيرة لمحافظة الشرقية للمشاركة في فاعليات تخريج شباب مشروع «إبدأ حلمك»، لإعداد الممثل الشامل وذلك بقصر ثقافة الزقازيق.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الفكرية والفنية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعي، وتطوير المجتمع إلى جانب ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.

بينما أكد محافظ الشرقية أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الثقافة في نشر التنوير والإرتقاء بالوعي والفكر، وبناء الهوية وتنمية القيم الوطنية من خلال ما تقوم به من أنشطة وتدشين الكيانات الثقافية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الإهتمام بأعمال التطوير ورفع كفاءة قصور الثقافة والتي تمثل حجر الزاوية في نشر الثقافة وممارسة الفنون.

أهدى محافظ الشرقية شعار المحافظة، للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لدورها البارز في الإرتقاء بالحركة الفنية والثقافية ورفع مستوي الذوق العام، كما حرصت وزيرة الثقافة على تقديم درعا تذكاريا لمحافظ الشرقية، تقديراً لمجهوداته الملموسة في الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.