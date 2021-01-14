شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يعتمد حركة تغييرات محدودة بين رؤساء المدن والأحياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قرارًا بإجراء حركة تغييرات محدودة بين رؤساء مراكز المدن والأحياء بالمحافظة، بهدف دفع وتواصل حركة العمل داخل الجهاز التنفيذى بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، في بيان، الخميس، إن قرار المحافظ تضمن تكليف فريدة السيد سلام، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب مدينة سوهاج، بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وذلك خلفًا لرئيس المركز السابق على رفاعي، لبلوغه سن التقاعد، وتكليف أحمد محمد الشطوري، رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر، بالعمل رئيسًا للوحدة المحلية لحي غرب مدينة سوهاج.