شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصف منتقديه بـ«الكلاب».. هاني عبدالرحيم يطالب تامر حبيب بالاعتذار (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي هاني عبدالرحيم، على تغريدة مثيرة للجدل للسيناريست تامر حبيب، تحدى فيها منتقديه على رسالته إلى ملك الموت، قائلا: «احترم رأيي وأرفضه».

وأضاف عبدالرحيم خلال تقديم برنامج «أحلام المواطن» المذاع على قناة «صدى البلد»، الخميس، أن تامر حبيب استخدم ألفاظًا غير لائقة في رده على منتقدي تغريدته على تويتر، في إشارة لتغريدة حبيب وصف فيها منتقديه بـ«الكلاب».

وأكد أن تامر حبيب خانه التعبير في تغريدته الأولى، وخانه أكثر في التغريدته الثانية ردًا على منتقديه، مطالبًا السيناريست الشهير بتقديم اعتذار أو توضيح.

كان تامر حبيب غرد عبر حسابه الرسمي على تويتر: «يا أستاذ عزرائيل.. ممكن بس يومين أو حتى يوم واحد إجازة في الأسبوع عشان كدة على آخر يناير مش هلاقي حد أعزي فيه، ده لو حضرتك ماشرفتنيش بالزيارة».