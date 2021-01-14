شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكولي تعاون لتدريب 280 من الشباب وذوي الإعاقة بسوهاج مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، توقيع بروتوكولي تعاون، للتدريب المهني بين مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وإحدى شركات البرمجيات، وأحد مصانع الملابس الجاهزة، لتدريب 280 من الشباب والفتيات وذوي الإعاقة مجانًا.

وجرى توقيع البروتوكول بين مديرية القوى العاملة بسوهاج، بحضور مدير المديرية الدكتور هشام أحمد أبوزيد، وشركة «تراست» للبرمجيات والصيانة، بحضور طه يوسف عبدالرحمن، مدير الشركة، ومصنع «الأصلي للملابس الجاهزة» بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا، بحضور حسن إبراهيم إسماعيل، مدير المصنع.

وأشاد محافظ سوهاج، بالمبادرة والقائمين عليها لتدريب شباب المحافظة وخاصة من ذوي الإعاقة، لافتا إلى أهمية المتابعة الجيدة لتنفيذ تلك البروتوكولات على أرض الواقع، وتحقيق أهدافها والإعلان عنها بشكل جيد، متمنيا نجاح تلك التجربة وتحقيق الإستفادة للمتدربين وأصحاب العمل.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد، وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، أن توقيع بروتوكولي التعاون اليوم يأتي بموافقة السيد وزير القوى العاملة، ورعاية محافظ الإقليم، ويهدف البروتوكول الأول إلى تدريب 100 شاب وفتاة من ذوي الإعاقة على مهن «صيانة الحاسب الآلي، ونجارة الأثاث، والتلي والمشغولات اليدوية، والستائر والمفروشات، وصيانة المحمول، والسباكة الصحية»، لافتا إلى مراعاة ملائمة التدريب مع نوعية ودرجة الإعاقة والمؤهل، في مدة زمنية 100 ساعة تدريبية، طبقا للمناهج التدريبية المعتمدة من الوزارة.

ونوه أبوزيد، بأن مدة تنفيذ البروتوكول 6 أشهر إعتبارا من فبراير المقبل، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية والحفاظ على سلامة المتدربين.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن البروتوكول الثاني يستهدف تدريب 180 شاب وفتاة على مهنة «الخياطة والتفصيل»، بواقع 15 متدربًا شهريًا، في مدة زمنية 150 ساعة تدريبية، طبقا للمناهج المعتمدة من وزارة القوى العاملة، مؤكدا أن مدة البروتوكول 12 شهرا تبدأ من فبراير المقبل.