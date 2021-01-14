شكرا لقرائتكم خبر عن مياه سوهاج: قطع المياه 10 ساعات عن حي شرق لإحلال وتجديد خط 18 بوصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء المهندس محمد بدري محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قطع المياه مساء اليوم لمدة 10 ىساعات عن حي شرق مدينة سوهاج، وضعفها بحي غرب المدينة، وذلك نتيجة لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بخط مياه الشرب بقطر 18 بوصة بشارع التحرير.

وأوضح بدري- في بيان- أنه سيجري قطع المياه عن الحي الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة من مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة العاشرة من صباح غدا الجمعة، لافتا إلى أن الشركة تهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز، ومسئولي الهيئات الحكومية، والمستشفيات بتلك المناطق، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم من المياه خلال تلك الفترة.