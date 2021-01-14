شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب في إنجلترا: أعداد إصابات كورونا تخطت إمكانات بريطانيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عصام عبدالصمد، طبيب التخدير والرعاية المركزة في بريطانيا، أنه لا وجود لمؤامرة بشأن فيروس كورونا، مضيفا أن الواقع حاليا أن (كوفيد-19) يهاجمنا.

وأوضح عبدالصمد خلال مداخلة عبر سكايب من لندن مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «آخر الأسبوع» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الخميس، أن الفيروس إلى الآن أصاب أكثر من 90 مليون شخص حول العالم، وأدى لوفاة أزيد من مليونين، مشددًا على ضرورة التعامل مع المرض على هذا الأساس.

وأرجع سبب ارتفاع الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا في بريطانيا عما كانت عليه قبل أسبوع لجهود الحكومة في عمل مسحات كبيرة للمواطنين وصلت إلى 700 ألف مسحة يوميا والتي تظهر حالات الإصابة.

وتابع أن أعداد الإصابات بكورونا في بريطانيا تخطت حدود الدولة: «قريبا لن يكون هناك سريرًا خاليًا».

وأشار إلى أن السلطات البريطانية طالبت قادة الجاليات بإقناعهم بتلقي لقاحات كورونا، مضيفا أن الحكومة تسعى لتطعيم 15 مليون مواطن قبل الخامس عشر من فبراير المقبل.

وواصل أنه بعد 15 فبراير سيتم تطعيم 15 مليون مواطن آخرين.