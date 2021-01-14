شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يعين مستشارين لشؤون المكتبات وذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الخميس، قرارين بتعيين مستشارين له لشئون المكتبات، وشؤون ذوي الإعاقة.

وتضمن قرار رئيس الجامعة رقم 20 لشهر يناير الجارى، تعيين الدكتور عمادالدين كمال الصوينع، مدير مركز نور البصيرة بالجامعة، مستشاراً لرئيس الجامعة لشئون ذوي الإعاقة، كما تضمن القرار رقم ١٧ لشهر يناير الجارى، تعيين الدكتورة إيمان حماد، المدرس بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، مستشاراَ لرئيس الجامعة لشئون المكتبات.

وقال رئيس جامعة سوهاج، في بيان، إنه جرى تكليف مستشاره لشئون المكتبات بوضع الخطط التطويرية والسياسات الحديثة، ومتابعة كافة أعمال جميع وحدات المكتبات بالجامعة، والمكتبة المركزية، ومشروع المكتبة الرقمية، الأمر الذي يعود بالنفع على طلاب ومنتسبي الجامعة، ويحقق لهم الإستفادة القصوى على صعيد المعلومات المطبوعة والإلكترونية.