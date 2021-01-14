شكرا لقرائتكم خبر عن صالح الشواف: جبر الخواطر أفضل عبادة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الداعية صالح الشواف، إن جبر الخواطر من أعظم العبادات للمولى عز وجل فإدخال السرور على إنسان أو إطعام جائع أو حتى جبر الخاطر بكلمة أعظم عبادة للتقرب إلى الله.

وأضاف الشواف خلال لقاء مع الإعلامي هاني عبدالرحيم خلال تقديم برنامج أحلام مواطن المذاع على قناة صدى البلد، أن اسم الله الجبار مستمد أيضا من الجبر ومراضاة النفوس وعند الشعور بالضيق فإن أفضل الدعاء يا جبار أجبرني.

وتابع أن المولى عزل وجل أنزل سورة كاملة في القرآن لجبر خاطر رجل أعمى وهي سيدنا عبدالله إبن أم مكتوم الذي كان يريد الحديث مع النبي وقت انشغاله بالحديث مع باقي الصحابة ونزلت آية عبس وتولى أن جاءه الأعمى وباقي السورة.