شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» ينتخب رؤساء اللجان النوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت اللجان النوعية بمجلس النواب انتخاباتها لتشكيل هيئات مكاتب اللجان لاختيار رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.

وقال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مكتب المجلس نظر الاعتراضات المقدمة من الأعضاء على قوائم ترشيحات اللجان النوعية، وقرر الاستجابة لبعض طلبات الأعضاء بتعديل عضوياتهم، بالإضافة إلى عدم اتفاق بعض الرغبات مع القواعد والضوابط التي أقرها المجلس في هذا الشأن، لأنها تخل بالنسب والمعايير الواردة في اللائحة الداخلية للمجلس.

وأسفرت انتخابات لجنة الزراعة والرى عن فوز هشام الحصرى، عن حزب مستقبل وطن، بمنصب رئيس اللجنة- بالتزكية- وحسن عبدالوهاب عيسى، مستقل، وصقر عبدالفتاح صقر، مستقبل وطن، بمنصب الوكيلين، وعلى أحمد على أحمد، الشعب الجمهورى، بمنصب أمين سر اللجنة- بالتزكية. كما أسفرت انتخابات لجنة حقوق الإنسان عن فوز طارق رضوان، عن حزب مستقبل وطن، برئاستها، والنائبين أيمن أبوالعلا، عن حزب الإصلاح والتنمية، ومحمد عبدالعزيز، عن تنسيقية شباب الأحزاب، بمقعدى الوكالة- بالتزكية- وفوز محمد تيسير مطر، بمنصب أمانة السر.

وعن لجنة الاتصالات، فاز أحمد بدوى برئاسة اللجنة، ويوسف الصاوى وأحمد زيدان وكيلين، ومحمد عبادة بأمانة السر- بالتزكية.

وفاز الدكتور فخرى الفقى برئاسة لجنة الخطة والموازنة، ومصطفى سالم وياسر عمر، عن حزب مستقبل وطن، وكيلين، وفاز بأمانة السر عبدالمنعم إمام، عن حزب العدل. وأسفرت انتخابات لجنة التعليم والبحث العلمى عن فوز سامى هاشم، عن حزب مستقبل وطن، برئاسة اللجنة، والنائبتين ماجدة بكرى ومنى عبدالعاطى، عن مستقبل وطن، بمنصب الوكيلتين، وياسمين أبوطالب، عن حزب الشعب الجمهورى، بمنصب أمين سر اللجنة.

وفاز الدكتور على جمعة برئاسة لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وأسامة محمد ومنصف نجيب سليمان، بوكالة اللجنة، ومحمد محمود هاشم بأمانة السر.. وأسفرت نتائج انتخابات لجنة العلاقات الخارجية عن فوز كريم درويش رئيسا للجنة- بالتزكية- وسحر البزار ووسيم فخرى تواضروس بوكالة اللجنة، وأميرة صابر بأمانة السر، كما أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصناعة عن فوز معتز محمود برئاسة اللجنة- بالتزكية- والنائبين محمد سعد عوض الله، ومحمد مصطفى السلاب بمنصب الوكيلين، وفاز شحاتة عبدالحافظ محمد أبوزيد بمنصب أمين السر.

وفاز أحمد السجينى برئاسة لجنة الإدارة المحلية، ومحمد الحسينى ومحمد وفيق محمد عزت مصطفى بوكالة اللجنة، وعمرو درويش بأمانة السر.. وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة القوى العاملة عن فوز عادل عبدالفضيل عياد رئيسا للجنة، وسولاف درويش والسيد مهنى وكيلين، وعبدالفتاح محمد أمينا للسر.

كما أسفرت انتخابات لجنة الشؤون الصحية عن فوز الدكتور أشرف محمود حاتم برئاسة اللجنة، وعلى مقعد الوكيلين فاز الدكتور محمد الوحش والدكتور محمود حمدى أبوالخير، وفاز بمنصب أمين السر عبدالمنعم إبراهيم شهاب.. وعن لجنة التضامن الاجتماعى، فاز عبدالهادى القصبى، عن مستقبل وطن، برئاسة اللجنة، ورضوى إسماعيل جعفر، مستقبل وطن، وأحمد فتحى، عن تنسيقية شباب الأحزاب، بمنصب الوكيلين، وهند حازم طه، عن مستقبل وطن، بمنصب أمين سر اللجنة.

كما أسفرت انتخابات لجنة الاقتراحات والشكاوى عن فوز عاطف ناصر، عن مستقبل وطن، برئاسة اللجنة- بالتزكية- والنائبين إبراهيم أبوشعيرة ومحمد حمدى دسوقى بمنصب وكيلى اللجنة، وهشام حسين بمنصب أمين سر اللجنة.. وعن انتخابات اللجنة الدستورية والتشريعية، فاز المستشار إبراهيم الهنيدى برئاسة اللجنة، وإيهاب الطماوى، عن مستقبل وطن، وياسر منير عبدالجواد، مستقل، بالوكالة، وعلى بدر بأمانة السر.

وفاز علاء عابد برئاسة لجنة النقل، ومحمود عبدالعزيز الضبع وحيد قرقر بوكالة اللجنة، ومحمد عوض السيد بأمانة السر.. وعن لجنة الشباب، فاز محمود حسين برئاسة اللجنة، وثروت سويلم وسامر التلاوى وكيلين، وحسام غالى، أمين السر.