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وزير المالية: ارتفاع الاستثمارات الحكومية إلى 102 مليار جنيه خلال 6 أشهر

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير المالية، محمد معيط، إن «ارتفاع الاستثمارات الحكومية إلى 102 مليار جنيه خلال 6 أشهر».

وأضاف معيط، في حوار لقناة «إكسترا نيوز»، مساء الخميس: «تراجع العجز الكلي للموازنة من 4.1% إلى 3.6% خلال النصف الأول من العام المالي».

وتابع: «14 مليار جنيه فائضًا أوليًا بموازنة مصر في 6 أشهر رغم تداعيات

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    152,719

  • تعافي

    120,312

  • وفيات

    8,362

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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