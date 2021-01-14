شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: ارتفاع الاستثمارات الحكومية إلى 102 مليار جنيه خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير المالية، محمد معيط، إن «ارتفاع الاستثمارات الحكومية إلى 102 مليار جنيه خلال 6 أشهر».

وأضاف معيط، في حوار لقناة «إكسترا نيوز»، مساء الخميس: «تراجع العجز الكلي للموازنة من 4.1% إلى 3.6% خلال النصف الأول من العام المالي».

وتابع: «14 مليار جنيه فائضًا أوليًا بموازنة مصر في 6 أشهر رغم تداعيات كورونا