شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: ارتفاع الاستثمارات الحكومية إلى 102 مليار جنيه خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال وزير المالية، محمد معيط، إن «ارتفاع الاستثمارات الحكومية إلى 102 مليار جنيه خلال 6 أشهر».
وأضاف معيط، في حوار لقناة «إكسترا نيوز»، مساء الخميس: «تراجع العجز الكلي للموازنة من 4.1% إلى 3.6% خلال النصف الأول من العام المالي».
وتابع: «14 مليار جنيه فائضًا أوليًا بموازنة مصر في 6 أشهر رغم تداعيات كورونا
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