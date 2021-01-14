شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تحتفل بتدريب 127 متدربا من المحافظات تلقوا 4 دورات بسقارة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، الخميس، بتخريج ١٢٧ متدرباً تلقوا ٤ دورات تدريبية، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالارتقاء بمستوى العاملين بالمحليات ورفع كفاءتهم ومهاراتهم بالعمل.

وقال بيان صحفي، إن الدورات تضمنت تنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان والعاملين بها، وتنمية مهارات العاملين بوحدات نظم المعلومات الجيومكانية بالمحافظات، وبرنامج إدارة المشروعات (pmp)، وإعداد مدربين TOT, والتى تهدف إعداد مدربين متميزين وذو جودة وكفاءة عالية في مجال التدريب و نقل الخبرات النظرية والعملية والمهنية والتطويرية بما يعمل على زيادة عدد المتدربين لامركزيا فى المحافظات.

وأضاف البيان أن التدريب يركز على أحدث الطرق التدريبية بحيث يصبح المدرب قادراً على الإدارة الجيدة للجلسات التدريبية ولديه القدرة على تصميم البرنامج التدريبي الكامل.