شكرا لقرائتكم خبر عن سيف حميدة: شعرت بسعادة لا توصف عندما علمت بحصول «فيلم ستاشر» على السعفة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان سيف حميدة، ممثل، إنه طالب بأكاديمية الفنون، ويدرس في المعهد العالي للفنون الشعبية بقسم المسرح الشعبي، مشيرًا إلى أنه شارك في فيلم «16»، وعندما علم لحصول الفيلم على الصفة الذهبية شعر بسعادة لم يكن لها وصف

وتابع «حميدة»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، انه جسد شخصية شاب عمره 16 عامًا نزل إلى شوارع القاهرة للبحث عن حبيبته التي انتحرت، ويريد أن يشاهدها قبل أن تدفن.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة سيقوم بتصوير فيلم مع المخرج محمد أمين، ومعه مجموعة كبيرة من الممثلين مثل الاستاذة «صابرين».