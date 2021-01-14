شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فريد: إطلاق برامج تثقيفية للمواطنين بكيفية التداول في البورصة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على انتهاج سياسة جديدة لزيادة معدلات الثقافة المالية لدى المواطنين وتوعيتهم بكيفية التداول والاستثمار في البورصة، لوجود ارتباط وثيق بين متطلبات حياة المواطنين اليومية والبورصة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد ناقد في برنامجه «الصنايعية» على قناة النهار، أن الاستثمار في البورصة يسهم في رفع معدلات الادخار وهو ما يخدم الاقتصاد، وهناك نهج لدى إدارة البورصة لرفع شعار «البورصة للجميع» بدأناه منذ نحو عام، يتضمن التواصل مع شرائح مختلفة من المجتمع، سواء من خلال ندوات تثقيفية أو برامج توعوية أو منظمات مجتمعية، لكن تلك الخطوة تحتاج إلى رفع درجة الوعى والتثقيف المالي والاستثماري بالبورصة، سواء عن طريق فيديوهات يتم إنتاجها تخاطب العامة أو من خلال محاضرات متخصصة لضم شريحة جديدة، وهو الأمر الذي تنجم عنه إضافة فئة جديدة للبورصة كوعاء استثماري على غرار العقارات والمدخرات المصرفية، وسيدفع المستثمر إلى وضع البورصة كعنصر استثماري ضمن مصادر العوائد التي تدر دخولًا إضافية كحصيلة للاستثمار.

وأوضح «فريد» أن الادخار ينتج في الاستثمار، ومن هنا نصل إلى الادخار التراكمي، وشراء الأسهم في الشركات يجعل المواطن شريك أساسي في أي شركة يرغب أن يكون شريكا بها وذلك من خلال شراء أسهم تلك الشركة المقيدة في البورصة، وهناك ثلاثة أنواع من المستثمرين، أولها أن تكون مستثمر بذاتك، وثانيها الاستثمار طويل الأجل من خلال شركات الوساطة، وثالثها الادخار التراكمي التدريجي من خلال صناديق الاستثمار.

وأشار إلى أن أصعب قرار هو الشراء وكذلك التوقيت لذلك أنصح أن تكون تلك العملية من خلال شركات، ولا توجد معرفة كاملة تقوم على مؤسسة واحدة، وتعد البورصة ضلع أساسي في عملية التوعية بأهمية هذا النشاط.

واستكمل رئيس البورصة المصرية، بأنه سوف يكون هناك حملة خلال الفترة القادمة للتوعية بأهمية البورصة، كما تم إطلاق منصات موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها الرئيسي هو التواصل والتوعية، والبورصة المصرية مهتمة بعملية التثقيف المالي من أول إعادة هيكلة الموقع الإلكتروني بالكامل وتبسيط الكثير من الأمور عليه، إلى وضع البيانات الخاصة بربحية شركات الوساطة المجمعة، ووضع الرسوم البيانية التعليمية، والحملة التعريفية التي أطلقتها البورصة، كما طورت إدارة البورصة منصاتها الإلكترونية بإنتاج سلسلة متنوعة من الفيديوهات المعلوماتية لاستعراض آخر المستجدات من قيادات الشركات المقيدة، وتدريب المواطنين على أساسيات الاستثمار في أسواق المال.

وفي الختام كرم محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الإعلامي محمد ناقد، وقام بمنحه «جرس البورصة» تقديرا لدوره في توعية المواطنين بأهمية البورصة ودورها في دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني من خلال برنامجه «الصنايعية».