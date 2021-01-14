شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السكة الحديد» يتفقد أعمال تطوير محطة مصر بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، أعمال تطوير محطة مصر بالإسكندرية والإجراءات التي تتم حيث تفقّد شبابيك حجز التذاكر، موجهًا بحسن معاملة الجمهور، والتزام كافة العاملين بارتداء الكمامات مع توفير الكمامات الطبية لبيعها لجمهور الركاب.

كما تفقد رئيس الهيئة أرصفة المحطة لمتابعة أعمال التجديدات الجارية بها، وأعمال التجديدات الجارية بواجهة المحطة، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التجديدات بساحة المحطة الخارجية، وكذا التأكيد على ممثلي الشركة المنفذة بالإسراع في أعمال التجديدات بالواجهة والباب الرئيسي والمبنى الرئيسي للمحطة وذلك لتسليم المحطة طبقا للبرنامج الزمني المتفق عليه.

وقال في بيان، إن نسب أعمال تطوير بمحطة الإسكندرية خاصة بالأرصفة، المكاتب، واجهات المحطة، دورات المياه الخاصة بالركاب، بلغت ٦٥% وتم الاتفاق على الانتهاء من كامل الأعمال الموكلة للشركة بالمحطة بنهاية شهر فبراير المقبل، وجاري تطوير مبنى المحطة ومد خطوط المياه والحريق والاشارات وانشاء شبكة معلومات والكهرباء، ونفق المشاة، ومبنى الكهرباء، وتطوير الساحة الخارجية للمحطة تنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات بنسبة تنفيذ ٩٨%.