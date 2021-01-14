شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إدفو ونوابه يتابعون أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومنع المواقف العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد محمدالبنا، رئيس مركز مدينة ادفو، أعمال النظافة ورفع الإشغالات واعمال إنشاء مدرسة شمال المدينة الابتدائية ونظافة وتنظيم مواقف السيارات وإزالة المواقف العشوائية.

كما قام نواب الوحدة المحلية بمتابعة أعمال رؤساء القرى، وقام رئيس قرية القنان بمتابعة العمل بالوحدة الصحية بحاجر السباعية واتخاذ الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كرورونا وعمل خط مياه 8 بوصة بمسافة 80 مترًا تبرع من مؤسسة وائل شريف بيومى. وقامت رئيسة قرى البصيلية قبلى بعمل حصر التعديات على الأراضى الزراعية كما قام رئيس قرية الكلح غرب بإزالة المخلفات على الطريق العام لقرية عزبة المصرى والوقوف على تركيب وعمل خط مياه 6 بوصة بمسافة 1000 متر بقرية الشعلاناب.

وقام رئيس قري وادي الصعايدة بمتابعة اعمال مبادرة حياة كريمة بقرية الإشراف، كما قام رئيس قرية الكلح شرق بتحرير محاضر تعدٍ على أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة.