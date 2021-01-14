شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسماعيلية» تستجيب لشكاوى الأهالي بإلغاء 6 تجمعات قمامة داخل المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد المركز الإعلامي لديوان عام محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، 6 نقاط تجمع قمامة في غير الأماكن الغير مخصصة لها تؤرق الأهالي لسنوات وأصبحت مركزاً للنباشين وتشوه المظهر الحضاري وذلك بنطاق حي ثان.

وتضمنت النقاط التي تم رصدها خلف مدرسة الزراعة، ميدان حي السلام، نقطتي مدخل المدينة الدائري وتقاطع طريق بورسعيد، شارع البحري والثلاثيني، نقطة تجمع البحري وشارع المستشفى.

وعلى الفور أعطى محافظ الإسماعيلية توجيهاته بإزالتها جميعا واستعادة المظهر الجمالي حيث كانت هذه البؤر تؤرق المواطنين منذ أكثر من 10 سنوات.

وقام الحي برئاسة رمضان سيد بإزالتها وتركيب بلدورات ودهانها وتجميلها بالأشجار واستعادة مظهرها الجمالي.

جاء ذلك تنفيذاَ لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية للوقوف على سرعة البلاغات وللارتقاء بمستوى النظافة والقضاء على بؤر تجمعات القمامة مما يشوه المظهر الجمالي للمحافظة ويساعد في انتشار الأمراض.