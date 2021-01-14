شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطلع الطريق الدائري من محور أحمد عرابي لمدة 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وتقاطع طريق شبرا- بنها الحر فإن الشركة المنفذة ستقوم بالبدء في أعمال الكشط ووضع الطبقة الأسفلتية أعلى الطريق الدائري وتقاطعه مع المطلع القادم من محور أحمد عرابى بإتجاه مناطق محور 26 يوليو ومناطق المريوطية.

وأضافت محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي للمطلع القادم من محور أحمد عرابى بإتجاه مناطق محور 26 يوليو ومناطق المريوطية وذلك لمدة يوم واحد فقط يوم الجمعة الموافق 15/1/2021 ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة ال 6 صباحاً فقط.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتجهيز تحويلة مرورية القادم من محور عرابي ويرغب بالسير إتجاه أعلى الطريق الدائري اتجاه مناطق محور 26 يوليو والمريوطية باستكمال السير اتجاه مطلع الطريق الدائري المؤدي إلى مناطق الوراق ثم الصعود لمحور الضبعة في الاتجاه المؤدى إلى مدينة 6 أكتوبر ثم النزول مرة أخرى مباشرة من المنزل المؤدي إلى الطريق الدائري في اتجاه محور 26 يوليو والمريوطية كما يفضل للقادم من محور أحمد عرابى إتجاه الطريق الدائرى اتجاه مناطق المريوطية ان يسلك محور 26 يوليو من امام نادى الترسانة.

وقد قامت الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللواحات الارشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية .