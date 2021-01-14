"التنمية المحلية": بدء الجزء الثاني من دورة قادة المستقبل الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تنظم وزارة التنمية المحلية، اعتباراً من الاسبوع القادم ولمدة 3 أسابيع بمركز التنمية المحلية سقارة الجزء الثانى من دورة (إعداد قادة المستقبل) والتي كان من المقرر تنفيذها في الخطة التدريبية 2019/2020 لمركز سقارة وتم تأجيلها نظرًا للظروف التي حلت بالبلاد إثر جائحة كورونا ويستفيد من هذه الدورة التدريبية 64 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتطوير أداء العاملين في الإدارات المحلية ليكونوا موظفين حكوميين محترفين بما يتناسب مع العصر الحديث الذي نعيش فيه.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن استكمال هذه الدورة التدريبية الهامة تأتى استجابة لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتنفيذًا لاستراتيجية رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية خاصة للصف الثانى من العاملين بالمحليات مؤكدًا أن خطة عمل الوزارة تستهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أنه سيتم ترشيح من يجتاز الدورة التدريبية كاملة بأداء متميز لتولى منصب قيادي في المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن موضحًا أن الجزء الأول من الدورة انتهى بنجاح ملحوظ وتحققت الأهداف المرجوة منه خاصة الجزء العملي والذي تضمن زيارات ميدانية ولقاءات لتبادل الخبرات مع بعض سكرتيرى عموم المحافظات والمحافظين السابقين والأبحاث الجماعية التى قام المتدربون باعدادها لاهم الموضوعات المتعلقة بالادارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها.

ووجه اللواء شعراوي المشرفين على تنفيذ دورة قادة المستقبل بزيادة المساحة الزمنية المخصصة لورش العمل وجلسات المحاكاة خاصة فى مجال الأزمات والزيارات الميدانية للاماكن المتميزة التى تم تطويرها للاستفادة منها فى تطوير جهات عمل المتدربين مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي سينفذ ورش عمل متقدمة فى مجالات التفكير الإبداعي والابتكاري والخرائط الذهنية ومعدلات قياس الأداء والعمل الجماعى وهندسة الانسانيات.

وأشار الوزير إلى استمرار التدريب على الموضوعات والقوانين التي تخص الادارة المحلية وأساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية والتخطيط الاستراتيجي ومهارات التفاوض والتخطيط العمرانى وادارة المشروعات والإصلاح الإدارى للدولة ومهارات الاتصال والبروتوكولات والمراسم ونظم المعلومات الجغرافية والمبادرات الناجحة والاستفادة منها مثل مبادرة صوتك مسموع.

جدير بالذكر أنه تم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من العاملين المتميزين على مستوى جميع المحافظات وديوان عام الوزارة فضلاً عن بعض المتميزين الحاصلين على دورات إعداد المدربين TOT وقام مركز التنمية المحلية بسقارة بإجراء اختبار سلوكى وحاسب آلى ومقابلة شخصية ، كما تم وضع بعض القواعد العامة للترشح للدورة منها أن يكون المتدرب حاصلاً على مؤهل عالى ويتمتع بشخصية قيادية قوية وألا يزيد عن 45 عاماً والا يكون من الشاغلين لمناصب قيادية.