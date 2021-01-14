القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس"كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، يؤكد استمرار تقديم السفارة المصرية تقديم الخدمات القنصلية العاجلة والطارئة للمواطنين المصريين خلال فترة الحظر الشامل من اليوم وحتي 24 يناير الجاري.

وأوضحت الملحق العمالي أن السفارة في ضوء قرار المجلس الأعلى للدفاع في لبنان بالحظر الشامل للحركة والتنقل خلال الفترة من صباح اليوم الخميس 14 إلي نهاية يوم الأحد 24 يناير الجاري سوف تستمر في تقديم الخدمات القنصلية العاجلة الطارئة اللازمة للمواطنين المصريين في لبنان من خلال هاتف السفارة ( أرقام الطوارئ التي تعمل علي مدار الـ 24 ساعة 0096176654634 أو 009611825566 وطلب الرقم الداخلي 102 أو 104.

وكذلك من خلال ايميل السفارة : [email protected] ، ومن خلال استقبال الرسائل علي صفحة السفارة .

وأهابت السفارة بالمواطنين الالتزام بقرارات الحظر الشامل واتخاذ كافة الاحتياطات الصحية الواجبة حرصا علي سلامتهم وصحتهم.

وفي نفس السياق، وفي إطار تمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بلبنان حتى نهاية 31 مارس المقبل وضمنا أعلن المجلس الأعلى للدفاع حالة الطوارئ الصحية وتتخذ الإجراءات الآتية : إلزام الوافدين من المدن: بغداد، اسطنبول، اضنا، القاهرة وأديس أبابا والتي تُشكل 85% من عدد حالات الإصابات من الوافدين من اصل حوالي 500 حالة وافدة شهرياً، بالاقامة على نفقتهم 7 أيام في أحد الفنادق والخضوع لفحص PCR في اليوم الأول عند وصولهم وفحص ثانٍ في اليوم السادس من وصولهم.

وفي المقابل، تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من تاريخه لتصبح 20% مقارنة مع أعداد المسافرين القادمين في شـــهر يناير من العام 2020، على أن يخضع القادمون إلى فحص فوري (PCR) في المطار وفحص آخر بعد أسبوع من وصولهم، ويمضي خلاله المسافرين القادمين فترة حجر إلزامي في أحد الفنادق لمدة أقصاها 72 ساعة لحين صدور نتائج فحص المطار ويتابعون الحجر بعدها في مكان إقامته اذا كانت نتيجة الفحص سلبية.

وفي الحالة المعاكسة يُتّبع تعليمات وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص، على أن يُستثنى من الحجر الدبلوماسيين وعائلاتهم والرسميين والوفود الرسمية وضباط وعناصر الأمم المتحدة ، كما ويُستثنى أيضاً من الحجر الأشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكورونا بموجب تقرير أو سجل طبي ويخضعون حينها فقط للفحص الفوري (PCR) في المطار على سبيل الاحتياط.