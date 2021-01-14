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أسامة الأزهري يهنئ الدكتور علي جمعة برئاسة اللجنة الدينية بمجلس النواب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، التهنئة للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

وهنأ الأزهري في بيان له، الخميس، الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة، والدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، و النائب منصف نجيب سليمان وكيل اللجنة، والدكتور محمد محمود ابو هاشم أمين سر اللجنة.

وأعرب الأزهري عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح والسداد للجنة الدينية، وجميع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وجميع وكلاء اللجان وأمناء السر بثقة زملائهم، متمنيًا لهم جميعًا كل السداد والتوفيق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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